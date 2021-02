Il Volo: quanto guadagnano i famosi tenori?

Il Volo. Facciamo i conti in tasca ai giovanissimi tenori che tutto il mondo c’invidia. Quanto guadagnano questi tre prodigiosi ragazzi?

Il gruppo musicale de Il volo è composto da due tenori e un baritono: Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre ragazzi, giovanissimi, sono il fiore all’occhiello del panorama musicale italiano, i primi artisti nostrani ad aver firmato un contratto con la major statunitense Geffen.

Hanno iniziato la loro carriera circa 12 anni fa; si sono incontrati nel 2009 durante la partecipazione al talent show per bambini dal titolo Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Il più grande di loro non aveva nemmeno 16 anni, gli altri due ne avevano circa 14. Si presentarono all’epoca come solisti ma fu il regista Roberto Cenci a intuire che potessero diventare un trio straordinario sulla scia dei più adulti e celebri tre tenori (Pavarotti, Domingo e Carreras).

Da quel momento hanno guadagnato una popolarità crescente che li ha portati a ottenere plauso anche fuori dai confini nazionali. Nel 2015 hanno partecipato al 65° Festival di Sanremo, portando a casa la vittoria con il brano dal titolo Grande Amore. I loro concerti sono sempre sold out e i tour li hanno condotti in giro per tutto il mondo. Sono stati presenti nella Top Ten delle classifiche sia negli Stati Uniti che nei maggiori paesi europei, arrivando addirittura ad avere nomination ai Latin Grammy Awards. Il loro primo album ha venduto oltre 60.000 copie, le visualizzazioni del brano Grande Amore su YouTube attualmente hanno raggiunto il numero di 192 milioni.

Quanto guadagnano i componenti del gruppo Il Volo?

Secondo Money.it, è difficile evincere una cifra certa riguardo gli effettivi guadagni del gruppo Il volo; è possibile analizzare alcuni dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene che guadagnino 1 milione di euro a concerto; altre fonti invece sostengono che percepiscano dai 150 mila hai 499 mila dollari negli Stati Uniti fino a 1 milione di dollari nelle altre parti del mondo. Di certo non sono cifre da buttare via.

Diversi portali che analizzano le finanze dei vip riportano un patrimonio netto de Il volo, risalente al 2019, pari a una cifra di tra 500 mila e 1 milione di euro. A quanto pare, il tenore di vita piuttosto sopra la media, è evidente anche dalle immagini diffuse dai ragazzi sui loro profili Instagram. I tre giovanissimi tenori fanno sfoggio di auto sportive e si trovano spesso in location da sogno. Oltre ai proventi derivati dalla vendita degli album e dai biglietti staccati ai loro concerti, si aggiungono anche i ricavi provenienti dalle visualizzazioni di YouTube, Spotify e Apple music.