L’Isola dei Famosi, disdetta per Ilary: sarà di nuovo posticipata

Il reality de l’Isola dei Famosi sarà nuovamente posticipato: dopo la disdetta Ilary Blasi sarà pronta a salire al comando?

La nuova stagione de L’Isola dei Famosi quest’anno sarà capitanata dalla conduttrice romana Ilary Blasi. Dopo aver subito l’ennesimo rinvio per la messa in onda della prima puntata della trasmissione, il debutto dell’edizione 2021 sarà nuovamente procrastinato al prossimo 15 marzo. Chiusa una porta si apre un portone, seguendo la scia di questo noto detto popolare e con il termine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Ilary avrebbe dovuto sostituire a distanza di pochi giorni il vuoto lasciato dai coinquilini di Alfonso Signorini. Ma sfortunatamente i programmi stabiliti dalla rete Mediaset hanno optato in extremis per una soluzione differente.

Ilary Blasi, pronta a guidare la nuova Isola dei Famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nonostante il rinvio forzato Ilary appare in grande forma, pronta a dare il via per questa nuova avventura. Come testimoniano alcune anteprime apparse sui principali profili social della trasmissione dedicata ai naufraghi, ci sarebbero delle interessarti novità riguardanti alcuni nomi di concorrenti ed opinionisti.

Infatti, secondo quanto suggerito da Blogo, al di là della necessità di voler colmare il vuoto lasciato dagli ascolti del GF Vip, forse l’intenzione degli autori è proprio quella di godersi un meritato momento di risposo. Una pausa prima del glorioso inizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Fra le celebrità che potranno ricoprire il ruolo di opinionisti sembra che con molta probabilità siano state scelte due figure femminili e canore dal carattere opposto: si tratterebbe di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. A confermare la notizia sarà poi una condivisione sul web da parte del programma di Verissimo condotto dalla carismatica Silvia Toffanin.