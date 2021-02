Jamal Khashoggi: la verità della CIA rischiara il mistero

La dichiarazione rivelatrice da parte dell’Intelligente americana: “il dissidente era considerato una minaccia per il regno.”

Svolta nella politica estera Usa verso l’Arabia Saudita. Il Rinascimento è a rischio Saudi Arabia Crown Prince Muhammad bin Salman approved the operation to capture or kill journalist Jamal Khashoggi, a U.S. intelligence report said https://t.co/ckNopLuSJG via @WSJ — Mario Seminerio (@Phastidio) February 26, 2021

Nuova luce sul caso Khashoggi. Nuove informazioni utili a risolvere il mistero dell’omicidio del giornalista saudita provengono dalle dichiarazioni ufficiali dell’intelligence statunitense. L’appello al servizio CIA (Central Intelligence Agency) era stato lanciato dalla fidanzata turca Hatice Cengiz. Jamal Khashoggi è stato brutalmente ucciso lo scorso 2 ottobre 2018 all’interno di un consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, Turchia, dove si era recato per ritirare i documenti relativi al matrimonio con la sua compagna. Secondo i rapporti ufficiali della polizia locale, il professionista ha subito un attacco ed è stato squartato tra le mura del complesso, da cui non ne uscì più vivo. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Nuove informazioni sul caso Khashoggi

Stando a quanto riferisce il documento della CIA, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad bin Salman ha visto in Jamal Khashoggi una seria minaccia per il regno e ha approvato l’operazione per catturarlo e ucciderlo. Ampiamente annunciata in precedenza, la notizia è ora nero su bianco grazie alla divulgazione del rapporto ufficiale dei servizi segreti sotto la direzione e l’amministrazione di Joe Biden. La pubblicazione ha valore simbolico oltreché politico. Anche in relazione ai rapporti USA e Medio Oriente; a differenza del suo predecessore repubblicano, il 46 presidente degli Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta la sua trasparenza in campo diplomatico.

All’epoca, Donald Trump aveva sempre difeso il giovane politico saudita. L’amministrazione repubblicana aveva inoltre preferito custodire i risultati dell’Intelligence per preservare i rapporti con Riad in chiave anti-Iran.

Fonte BBC