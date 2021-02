Kim Kardashian, il nudo è l’apoteosi dell’eros: una divinità – FOTO

Kim Kardashian su Instagram è la dea dell’eros, il suo nudo coperto solo dal collant velato è da adorare: pazzesca

Kim Kardashian è forse la donna più famosa al mondo. Una bellezza senza eguali e una popolarità infinita: su Instagram ha raggiunto il record di 200 milioni di follower. La più ricca della sua abbiente famiglia, sulla quale è stato impostato il noto reality “Al passo con i Kardashian“, Kim è una modella, attrice, imprenditrice nonché personaggio televisivo. Nel 2012 inizia il sodalizio che accresce ancora di più la popolarità e il patrimonio, con il rapper e produttore Kanye West, formando una delle coppie più potenti e chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Un matrimonio che sarebbe giunto al termine, i due infatti avrebbero presentato in tribunale la richiesta di divorzio, scatenando la delusione dei fan.

Kim Kardashian, divinità dell’eros

Tutti si ricordano le famose foto di Kim Kardashian su Paper, scattate dal fotografo Jean-Paul Goude a Parigi, per il servizio “Break the Internet“. Leggendaria quella in cui, vestita in abito da sera nero, reggeva la coppa di champagne sul magnifico lato B, e l’altra più osé in cui lo scopriva completamente all’obiettivo, offrendolo di spalle. L’ultimo scatto pubblicato dalle regina dei social su Instagram è dello stesso livello, è sicuramente ha completamente spaccato il web.

Un’opera d’arte sui social, Kim posa quasi completamente nuda, se non fosse per i collant color carne velati con riflessi illuminanti, esibisce la sua sensualità. I lunghi capelli neri sono una cascata alle sue spalle, gli occhi scuri intensi e le labbra carnose regnano sul viso, e quando lo sguardo scende più giù, rischia di perdersi completamente nell’immagine.

Le sue incontenibili forme nascoste tra le sue braccia sono evidenti e l’effetto trasparente delle calze rende ancora più seducente la sua figura. La sua pelle è di un perfetto dorato, e non si differenzia quasi dall’effetto del collant. Splendida e perfetta, sembra il dipinto immersivo di un’artista che non permette di staccare lo sguardo.

Come una dea, impone l’adorazione della sua irraggiungibile bellezza. I like sono milioni e i commenti migliaia in assoluta contemplazione.