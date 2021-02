Laura Chiatti, un incanto: il dettaglio dei pantaloni cattura i fan – FOTO

Laura Chiatti posta su Instagram un selfie allo specchio in cui si mostra bellissima. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan colpiti dal dettaglio dei pantaloni.

Una Laura Chiatti bellissima e ispirata si è mostrata questa mattina su Instagram. L’attrice ha postato un selfie allo specchio. Accovacciata, indossa stivali e top nero. Il dettaglio dei pantaloni stupisce i follower. Coloratissimi, sono contraddistinti da una fantasia importante.

“Il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio”, la didascalia pubblicata dall’attrice sotto il post.

In fan si scatenano nei commenti. Chi spende parole di apprezzamento per la sua bellezza, chi per la sua profondità. Non mancano le critiche da parte degli hater che attaccano l’attrice in merito alla sua fisicità. “Magrissima”, la parola che si ripete in diversi commenti.

La Chatti si difende argomentando di non aver nessun disturbo alimentare. Alimentazione sana e allenamento sono i suoi segreti per una forma fisica asciutta. Non è la prima volta che i fan attaccano il suo dimagrimento. L’attrice ha in passato ha rivelato di aver seguito, per via di intolleranze alimentari, un nuovo regime alimentare che ha comportato la perdita di alcuni kg.

Laura Chiatti: il ritorno con un nuovo film su Amazon Prime

In questi giorni l’attrice è al centro dell’attenzione per il film “Addio al nubilato”, visibile su Amazon Prime. Dopo il periodo dedicato alla famiglia, Laura Chiatti ritorna sugli schermi. Questa vola si tratta di una pellicola in cui recita nel ruolo da protagonista al fianco di cinque colleghe. Tra queste Chiara Francini con la quale condivide la passione per la musica. Le due hanno duettato in passato insieme al Festival di Sanremo. Le abilità canore della Chiatti stupirono all’epoca il pubblico.

Classe 1982, Laura ha alle spalle una carriera dai tanti successi. In svariate interviste ha raccontato di aver iniziato il suo percorso per gioco senza mai avere la smania del successo. Attrice e modella, sposata con l’attore Marco Boccino, è mamma di due splendidi figli.

La famiglia vive a Perugia. In passato è stata legata a Francesco Arco con il quale ha mantenuto una grande amicizia.