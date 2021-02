Le Donatella, Giulia Provvedi ci mostra il suo nuovo look. Lei come Xena fa girare la testa ai follower: bellezza incredibile

Ancora una volta Le Donatella deliziano il mondo del web con uno dei loro video. Le due sorelle gemelle che si sono fatte conoscere prima come duo musicale, poi come super campionesse de L’Isola dei Famosi e non ultime per le loro vicende sentimentali, non si separano mai.

Nella vita come sui social continuano a mantenere quel cordone ombelicale che per loro non si è mai rotto. Giulia e Silvia Provvedi, la bionda e la mora del duo, hanno preferito rimanere unite anche sul web con un unico profilo, quello de Le Donatella appunto. Qui le vediamo insieme o separate, con un unico comun denominatore, simpatia, sensualità e grande successo.

Con 1,4 milioni di follower su Instagram fanno divertire tutti con i loro video ironici, scanzonati, che strappano sempre una risata, anche nei momenti no. E poi ci sono anche i momenti di seduzione, coccole verso la piccola di casa, figlia di Silvia, promozioni e ricordi come lo scatto condiviso qualche giorno fa insieme a Tommaso Zorzi, grande protagonista e favorito tra i vincitori del Grande Fratello Vip.

Le Donatella, Giulia Provvedi come Xena, da far girare la testa

L’ultimo video riguarda Giulia Provvedi, la sorella bionda de Le Donatella che ci delizia con la sua ultima acconciatura. Qualcosa di veramente particolare e che di certo non passa inosservata. Prima “normale” con il suo look classico con i capelli sciolti, biondi e lunghi fino a sopra le spalle poi la magia. Delle super trecce che partono dal capo e arrivano lunghissime fin sopra il sedere.

Giulia cammina in modo sensuale, si avvicina alla camera e si mostra prima davanti e poi di dietro. Sguardo ammiccante e lingua fuori. Orgogliosissima del suo risultato che la mostra in versione sexy guerriera.

“SATURDAY MOOD 😎✨🤩💕 vi piacciono? Mi sento molto Xena- principessa guerriera 😈” scrive a corredo del suo video. Ed i fan? Esplodono con tantissimi complimenti alla sua proposta in questo sabato da capogiro.