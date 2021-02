Lucia Javorcekova, seduta spirituale d’amore, fondoschiena da brividi: “illegale” – FOTO

Lucia Javorcekova fa “impazzire” i follower dell’amore con una seduta spirituale in posizione vantaggiosa: fondoschiena da “paura”

Tra le web infleuncer più appetibili del momento non può mancare all’appello la bellissima e affascinante, Lucia Javorcekova. La modella slovena ha incantato di nuovo il pubblico con una “seduta spirituale” in un contesto dove domina incontrastato il repertorio di “Madre Natura”.

Anche lei si immedesima nella naturalezza più limpida, diventando un tutt’uno con essa. La Javorcekova non bada a sentimentalismi, o forse sì…. E quì il pensiero va in direzione del nuovo fidanzato, con il quale ha trovato l’amore più sincero. E allora: “Per favore, lascialo entrare. Non preoccuparti di essere troppo. Sii troppo”.

Un messaggio istintivo, paragonabile al momento che vive, di felice e serenissima condivisione. Lo testimoniano i numerosi scatti tra passioni ed effusioni che si vanno a confondere con lo spettacolo della natura alle loro spalle

Lucia Javorcekova, un cuore per tutti voi: lo spettacolo però è da un’altra parte

La web influencer e diva dell’Europa dell’Est, Lucia Javorcekova ha posto nuovamente le basi per “sposare” in toto le meraviglie della natura. La sua assenza giustificata sotto i riflettori ha fatto sì che vi tornasse con un nuovo compagno con cui condividere il suo modo di pensare della vita, ovvero osare, ma essere umili e gentili.

Gli ingredienti più sentiti dalla Javorcekova sono quasi sempre la risultante di una “tempesta” di sensualità, in riva al mare o tra le sabbie bianche del Messico. Uno spettacolo che cammina a braccetto con un fisico che rasenta la perfezione in tutte le sue forme.

Dopo tanto tempo rieccola in tutto il suo fascino mozzafiato. Questa volta, il tema principale dello scatto è quello dell’amore, mentre lei eleva le mani al cielo e disegna un cuore con le dita.

Più in basso, i fan si perdono nello spettacolo da brividi del fondoschiena, completamente visibile, ai danni di un sottilissimo perizoma leopardato a costume, che la eleva a divinità ultra sensuale.

Lucia si mostra ancora una volta “illegale”, in quella posizione vantaggiosa che fa innamorare tutti a prima vista: chapeau!