Luisa Corna: “Nel 2021 mi sposo, ma ora penso alla musica” – VIDEO

Dopo dieci anni d’attesa, Luisa Corna ritorna sulla scena musicale, con il suo terzo album, “Le cose vere“, lanciato dal singolo “Senza un noi“. Un brano il cui tema centrale è la magia dell’amore. Luisa racconta: “È una canzone romantica, ma non banale. Emana positività, parla di un amore che ti rimane addosso, come una seconda pelle”.

E già pensa al ritorno sul palco, programmato per il 27 aprile, insieme all’amica e cantante Annalisa Minetti. Oltre al piacere di collaborare con lei, spiega Luisa, questo appuntamento “dà la sensazione di tornare alla normalità, visto che è da tanto tempo che non ci esibiamo e non abbiamo il contatto col pubblico. Saranno adottate precauzioni anti-contagio, sarà tutto controllato e a numero chiuso. Però, è un inizio“.

Con Annalisa Minetti ha anche scritto un libro, “Tofu e la magia dell’arcobaleno“, una fiaba per avvicinare i bambini alla musica. Ma a quanto rivela l’ex conduttrice di Controcampo, la musica non è l’unico ambito in cui si metterà in gioco.

Luisa Corna: “È tutto pronto, appena possibile mi sposo”

La showgirl 55enne infatti ha rivelato che è finalmente pronta a fare il grande passo. Luisa da tempo vive a Brindisi con il fidanzato Stefano Giovino, 40 anni, e ha raccontato i piani per il loro matrimonio. Nozze che si sarebbero dovute celebrare già nel 2020, ma che sono state rimandate per colpa della pandemia.

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, la cantante afferma: “Io e Stefano facciamo parte di quella schiera di persone che a causa del Covid ha posticipato il matrimonio. Avevo già prenotato tutto. Manca solo il vestito“. Luisa è legata all’ufficiale dei Carabinieri da circa sette anni. “Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine”, ha raccontato.

Per la coppia i fiori d’arancio arriveranno presto, a coronamento di quell’amore che Luisa descrive come una favola: “Quando si ha un rapporto soddisfacente e completo è uno stato di grazia, riempie la vita“.