Malena, una serie di scatti in intimo, lei è bellissima: vietata ai minori – FOTO

L’attrice Malena scalda il cuore degli appassionati con uno scatto a “luci rosse” e senza precedenti: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Tra le pornodive nazionali più seguite dell’ultima epoca non può mancare Malena, l’attrice “hard” che ha fatto innamorare il popolo italiano durante le sue recitazioni da capogiro. La pugliese, nativa di Gioia del Colle ha lavorato in diverse occasioni con il pornoattore più glamour d’Italia, Rocco Siffredi, assieme al quale ha girato il film The game of horse, condito da elementi a “luci rosse”.

In una recente intervista Malena ha raccontato delle sue esperienze pregresse sotto i riflettori. Successivamente bloccate dall’imperversarsi del coronavirus. Dopo il mancato successo degli ultimi mesi, l’artista non si è data per vinta, trovando le vie alternative.

Proprio durante il racconto si è mostrata senza peli sulla lingua, affermando che gli uomini possono consolarsi con l’amore “fai da te” , siccome questo splendido e soddisfacente sentimento è una questione di mente e viceversa

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi in studio, bellezza che ti lascia senza parole – FOTO

Malena, l’effetto dell’amore non conosce freni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

LEGGI ANCHE —–> Caterina Balivo: schiena nuda e spacco vertiginoso. Un finale con i fiocchi – VIDEO

La popolarità di Malena, nelle vesti di personaggio hard non solo dal punto di vista del cinema si è materializzata ancor più con l’iscrizione ad Instagram, dove ha confezionato ad oggi, ben 845 mila follower.

Nonostante il virus abbia arrestato il suo impeto d’amore, lei continua ad essere la “portatrice sana di felicità” nell’animo dei follower e degli appassionati del “sesso”. Spesso ha paragonato il contesto vietato ai minori alla politica, affermando che “il porno è di sinistra e non esiste altra realtà politica che possa tenerle testa”.

Insomma, una pornodiva come lei non si sbizzarrisce di fronte a nulla e ha invitato soprattutto le fan, il più delle volte imbarazzate, a parlare ed esprimersi liberamente su questi argomenti.

Come dicevamo, Malena è diventata una web influencer a tutti gli effetti quando ha iniziato ad incantare e non contenersi sui social. Ad esempio nell’ultima performance è risultata come di consueto “illegale” agli occhi dei fan, che non hanno abbassato neanche per un attimo lo sguardo di fronte alla temibile sensualità di Malena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Lei è fantastica, devastante con quelle pose maliziose e travolgenti, in intimo che fanno perdere la testa e contribuiscono a mettere in evidenza ancor più l’immagine di una donna sempre “provocante” e maliziosa