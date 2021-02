Sanremo 2021, il brano di Malika Ayane: il testo della sua canzone “Ti piaci così”

Malika Ayane prenderà parte al 71° Festival di Sanremo: il testo e la spiegazione della sua canzone “Ti piaci così”.

Torna a Sanremo la voce indomabile di Malika Ayane. La cantante milanese parteciperà al Festival con il brano “Ti piaci così”, definito da lei stessa un pezzo che si apre alla vita al di là della mera sopravvivenza. “È la possibilità che ho di entrare in casa di tutti e abbracciarli fortissimo” ha raccontato in un’intervista a Donna Moderna. “Le canzoni a questo servono e Ti piaci così è il mio abbraccio“.

In attesa di ascoltare il brano in gara nella categoria Campioni, Tv Sorrisi e Canzoniha rilasciato in esclusiva il testo completo della canzone.

Testo di “Ti piaci così”, brano di Malika Ayane

Testo di: M. Ayane, Pacifico, A. Flora, R. Rampino. Editori: Sugarmusic/MZ Management/Congorock/Edizioni Curci/Off Limits/Cock an Ear Productions/Ultra Empire Music

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

