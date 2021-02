Maria Pedraza ha un nuovo fidanzato, è finita con Jaime Lorente-FOTO

L’attrice Maria Pedraza non sta più insieme al collega Jaime Lorente, dopo due anni di relazione si dicono addio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

La Pedraza e Jaime Lorente si sono lasciati dopo due anni di storia e la quarantena passata insieme, forse quella li ha stroncati come è successo a tante altre coppie. Dopo aver fatto scomparire ogni foto insieme sui social e dopo che lei ha abbandonato la casa dove vivevano, oggi appare accanto a un’altro uomo. I fan sono dispiaciuti per questa rottura che li ha fatti tanto sognare dopo Elite.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, il brano dei Maneskin: il testo della loro canzone “Zitti e buoni”

Maria Pedraza appare accanto ad un’altro uomo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sanremo 2021, il brano dei Maneskin: il testo della loro canzone “Zitti e buoni”

Dopo la fine della storia con Jaime Lorente, la Pedraza si è consolata con un’altro uomo. Ha condiviso una foto che la ritrae con un ragazzo mentre si fanno alcuni selfie allo specchio. Scrive poi nella didascalia “My date” che significa il mio ragazzo in inglese, nel gergo significa questo mentre tradotto sarebbe, “il mio appuntamento”. Tutti i fan hanno commentato subito sotto la foto chiedendo dove fosse Jaime. ” Ancora non si rassegnano all’idea che gli attori si siano separati definitivamente. Nelle foto la Pedraza sembra molto felice accanto a questo ragazzo di cui non si sa nulla.

Al momento oltre che ad avere un nuovo fidanzato, sta anche avendo successo con la nuova serie di cui è protagonista Toy Boy. Faranno infatti la prossima stagione è confermato. La Pedraza al momento è su Netflix con tre serie tv, La casa di Carta, Elite e quest’ultima Toy Boy. Sta avendo molto successo l’attrice spagnola, merito della sua bravura certo ma anche della sua bellezza. Ha 24 anni e ha già raggiunto un successo planetario grazie a Neflix.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

L’hanno scoperta grazie al suo account di Instagram, il primo ad averle fatto un provino è stato il regista Esteban Crespo che l’ha voluta come protagonista del suo film Amar. Ad oggi Instagram è davvero una vetrina per le opportunità lavorative.