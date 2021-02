Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti migliori per realizzare una maschera capelli secchi fai da te efficace e performante.

Uno dei problemi che attanaglia le donne è quello dei capelli secchi. Non si tratta solamente di un inestetismo, ma si può anche parlare di un vero e proprio problema del cuoio capelluto. Di solito i capelli iniziano a seccarsi quando le ghiandole che producono sebo iniziano ad avere una attività irregolare e non riescono a produrre una quantità di sebo regolarmente. In questo caso, potete accorgervi di questo inestetismo, notando la presenza di doppie punte, la fragilità del capello. Ma non solo. Potete anche notare una maggiore tendenza alla caduta, oltre a notare una secchezza generale su tutta la cute.

Questo può essere dovute a causa esterne come, per esempio, dei trattamenti aggressivi come tinture e l’uso della piastra, lavaggi troppo frequenti o fattori ambientali come l’esposizione a temperature troppo rigide o troppo calde. Allo stesso modo vi sono anche cause interne che possono essere sintetizzate con squilibri ormonali, cause genetiche oppure a carenze nutrizionali, riferite a proteine e vitamine essenziali nel processo di cheratizzazione. Dopo aver visto come creare una maschera per far crescere i capelli, ecco come creare una maschera per capelli secchi.

Rimedi naturali contro i capelli secchi

Per fortuna esistono molti ingredienti che possono aiutarvi nella lotta ai capelli secchi. Il principale è sicuramente l’olio extra vergine di oliva. Infatti vi basterà stendere dell’olio su tutta la lunghezza dei vostri capelli e lasciarlo in posa per almeno 40 minuti. Risciacquate, poi, o effettuare normalmente lo shampoo.

Anche la polpa di avocado, unita ad una banana, può avere un ottimo effetto per i capelli secchi. Potete anche creare una maschera per i capelli con pochi ingredienti e in modo davvero semplice. Non dovrete far altro che procurarvi 1 albume di uovo, ¼ di vasetto di yogurt e ¼ di una tazza di maionese. Dovrete mescolare il tutto fino ad ottenere un composto cremoso che può essere facilmente applicato ai vostri capelli. Lasciare in posa il tutto per almeno 60 minuti e risciacquate abbondantemente con il vostro shampoo preferito. Vedrete che, in questo modo, i capelli secchi saranno un lontano ricordo.