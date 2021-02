Mauro Icardi: la FOTO che spaventa il web. Il retroscena di una tranquilla serata

Mauro Icardi ha pubblicato una foto che ha messo in agitazione tutti. Per molti è stata una caduta di stile. Cosa è accaduto

L’attaccante del Paris Saint-Germain, oltre a essere un campione sui campi di calcio, sta diventando a poco a poco anche campione delle polemiche.

Qualche giorno fa aveva fatto imbestialire i tifosi dell’Inter. L’ex capitano della squadra milanese aveva distribuito diversi like sui profili Instagram di alcuni giocatori del team della Juventus, tra cui Ronaldo, Dybala e Bonucci, che sono passati in finale di Coppa Italia ai danni proprio dei nerazzurri.

Adesso, invece, è protagonista di un’altra caduta di stile. Ha pubblicato su Instagram stories una foto in primo piano in cui appare attaccato a una macchina per l’ossigeno. Sappiamo che in questo periodo di pandemia, un’immagine simile porta indubbiamente a pensieri di sofferenza e dolore. La spiegazione è arrivata dal diretto interessato.

Leggi anche —> Muore giovane fuoriclasse del calcio a soli 21 anni: il cordoglio dell’Atalanta

Mauro Icardi: che caduta di stile!

Leggi anche >>> Grave lutto per l’ex giocatore di Serie A: ritrovato morto il padre – VIDEO

E’ lo stesso attaccante del Paris Saint-Germain a spiegare come mai stia utilizzando un macchinario per l’ossigeno. “Per coloro che me lo stanno chiedendo, mi trovo in una camera iperbarica a casa mia” – scrive in un’altra Instagram Story – “Si usa per prevenire le lesioni e aiuta a recuperare più rapidamente dopo allenamenti e partite. Si respira ossigeno pure a una pressione tre volte di più di quella atmosferica”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ci pensa la moglie, Wanda Nara, a sedare ulteriori preoccupazioni. Gli fa eco, infatti, in un’altra immagine pubblicata stavolta sull’ account della manager sportiva e modella in cui tagga il consorte e scrive che è pronta la cena. Cotolette a tavola: “Vieni a mangiare, Mauro”.