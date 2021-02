Miriam Leone e il saluto ai fan col dècollète scoperto: che eleganza – FOTO

Miriam Leone ha pubblicato una storia di Instagram dove ha messo in discussione tutta la sue eleganze e un dècollète da favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Altro esperimento di successo per la celebre attrice e presentatrice Rai, Miriam Leone, in costante aumento di notorietà dopo l’ultima performance sotto i riflettori social. La vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia ha conquistato il parere dei follower, grazie ad una carriera fatta di tante opportunità.

Una fra queste è proprio l’avvicendamento in Rai che ha permesso alla Leone di spaziare tra il ruolo di conduttrice al fianco di personaggi già celebri nel settore, come Tiberio Timperi e Arnaldo Colasanti a “Uno Mattina Estate”, fino a quello di attrice di “Un Passo dal Cielo 2” e “La Scuola più bella del Mondo”.

L’ex modella catanese si è fatta strada da sola non soltanto per aver espresso una bellezza elegante e di successo. Ma anche per la solarità e il sorriso che promette sempre qualcosa di buono

Miriam Leone, la luce sul retro che illumina il “segreto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Nonostante il successo costruito a braccetto con mamma Rai, la splendida ex modella, Miriam Leone non si è accontentata di fermarsi al primo traguardo. Da quando la notorietà in pubblico iniziava ad assumere contornanti interessanti, eccola sbarcare sulle classiche piattaforme social che incentivano ancor più la fama del personaggio.

Tra viaggi, felicità e tanti altri hobbies nel “cassetto”, Miriam ha saputo accaparrarsi il cuore di oltre 1,3 milioni di follower. Nonostante fosse passato del tempo dalla passerella di bellezza più importante d’Italia, lei non sembra aver contratto ingiurie estetiche.

Anzi la sua bellezza è raddoppiata con quel fascio luccicante di capelli rossi, al cospetto di un aumento del livello di sensualità. L’atmofera intorno diventa più intensa quando la catanese spoglia il suo “temibile” dècollète, messo ancor più in risalto da una luce sul retro.

La Leone sembra una regina di nome e di fatto, mentre ancora una volta nel segno del suo destino, l’eleganza raffinata celebra la sua parte: chapeau!