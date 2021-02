Mosca: Navalny trasferito in colonia. L’ultimo messaggio su Instagram

L’autorità carceraria di Mosca ha confermato il trasferimento del leader politico dell’opposizione in un altro centro di detenzione.

Il capo del servizio carcerario di Mosca ha confermato il trasferimento di Alexei Navalny. La notizia era stata accennata da uno dei suoi avvocati, Olga Mikhailova: il leader dell’opposizione russa è stato trasferito dal carcere di Mosca, dove era attualmente detenuto sin dal giorno dell’arresto a Sheremetyevo. Condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, il dissidente politico ha passato i primissimi mesi di detenzione nel carcere di Matrosskaya Tishina. Arriva oggi la conferma ufficiale del suo trasferimento in una colonia penale, dove il nemico del Cremlino continuerà a scontare la sua pena.

Il messaggio sull’account Instagram

A confermare la notizia è stato Aleksandr Kalashnikov, il capo del Servizio penitenziario federale (FSIN) venerdì 26 febbraio. Tuttavia, nella dichiarazione non è specificato il nome esatto della colonia penale; tanto meno risulta chiaro se il critico del Cremlino sia già arrivato alla struttura o se sia ancora in viaggio per raggiungerla. Il documento cita: “(Navalny) è stato trasferito esattamente nel luogo in cui deve stare in base alla sentenza del tribunale.” Senza fornire ulteriori informazioni, Kalashnikov ha insistito sul fatto che Navalny avrebbe scontato la sua pena in “condizioni assolutamente normali”, garantendo che “non esistono minacce per la sua vita e le sue condizioni di salute.”

L’ultimo post di navalny conferma la notizia e fornisce qualche dettaglio per i suoi preoccupoati sostenitori. “Faccio una passeggiata tutti i giorni […] adoro le passeggiate. La passeggiata dura circa 20 canzoni. Cammino in tondo. Una canzone in senso orario e l’altra in senso antiorario.”

Fonte RadioFreeEurope