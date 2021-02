Sempre divertente e molto bella Nicole Soria che da Roma e Città del Vaticano ci racconta un’iniziativa a cui aderirà nei prossimi giorni

Abbiamo lasciato Nicole Soria e Marco Rompietti nel bel mezzo di un corso per bartender a Roma. I due hanno accorciato le distanze che li separano Milano-Terni e si sono trovati nella capitale per qualche settimana all’insegna degli impegni di lavoro.

Non c’è nulla di meglio però che trascorrere anche dei momenti all’insegna dello svago nei luoghi d’arte che più caratterizzano la nostra storia artistica, e Nicole e Marco ne hanno approfittato per visitare nelle scorse ore i gioielli di Città del Vaticano, con anche dei colpi di scena.

Nicole Soria di fa porta-voce di un’iniziativa speciale

“Ho cercato di condividere con la statua qualche spunto per essere felice, ma niente, è rimasta impassibile…😅” Poi ci spiega invece l’iniziativa che l’ha portata ad eseguire quello scatto così curioso vicino al mezzo busto nei Musei Vaticani.

“Se anche voi siete curiosi non vi resta che leggere l’ultimo romanzo di Susan Mallery ‘Cose da fare per essere felici’! Harmony, tra le iniziative per festeggiare i suoi 40 anni, ha deciso di organizzare in collaborazione con me l’Harmony Book Club, il suo primo gruppo di lettura interamente online 😍

Nel mese di marzo quindi Nicole si farò portavoce proprio della propria “voce” per Harmony leggendo il libro citato al suo pubblico di follower sui social, l’appuntamento è per mercoledì 24 marzo alle ore 19.00 su Zoom”.