Nunzia De Girolamo: tailleur troppo corto e gambe da urlo – FOTO

Nunzia De Girolamo dà appuntamento al suo pubblico per il programma Ciao Maschio con una foto sensuale sul web. Professionalità e bellezza

Dalla politica alla televisione. Dopo essere stata deputata per due legislature e aver ricoperto la carica prestigiosa di Ministro delle politiche agricole alimentari durante il governo Letta, Nunzia De Girolamo ha cambiato registro e dal 13 febbraio scorso ha debuttato con successo in Rai nella conduzione del programma Ciao Maschio che tocca temi di attualità.

Non è però un volto nuovo del piccolo schermo. In passato è stata opinionista e inviata a Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Ha preso parte alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle nelle vesti di concorrente, guidata dal maestro Raimondo Todaro. L’abbiamo vista anche su Rai Due nella trasmissione Stasera tutto è possibile.

LEGGI ANCHE —–> Cristina D’Avena. Il balletto sexy prima dell’esibizione: un vero incanto – VIDEO

Nunzia De Girolamo: eleganza e sensualità

Visualizza questo post su Instagram

LEGGI ANCHE —–> Laura pausini, il selfie allo specchio: che splendore. Unica – FOTO

Durante il suo programma di debutto alla conduzione Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo indaga l’universo maschile attraverso il dialogo con illustri ospiti che risponderanno alle sue domande nel salotto serale di Rai Uno. Senza mai perdere di vista “l’altra metà del cielo”, sarà un viaggio verso il nuovo concetto di virilità, spogliando preconcetti e stereotipi del passato. La prossima puntata vedrà protagonisti Rocco Casalino, Paolo Crepet e Maurizio Casagrande. La presentatrice lo annuncia sul web, sulla sua pagina Instagram, attraveso uno scatto in cui appare molto professionale, senza rinunciare minimamente all’eleganza e alla femminilità che la contraddistinguono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non solo tv, quindi. La De Girolamo è molto attiva anche sui social network: finestra che tiene aperta sul suo mondo a favore dei follower che quotidianamente aspettano i suoi aggiornamenti. La sua vita, le passioni, gli hobby, il tempo libero, l’amore per la natura, gli scatti casalinghi, lo sport (in particolare il tennis) e l’infinito amore per la piccola Gea, 9 anni, figlia nata dal suo matrimonio con Francesco Boccia, ministro uscente per gli affari regionali dell’ultimo governo Conte.