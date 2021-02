Oggi è un giorno speciale per Cecilia Capriotti. Il web è in fermento.

La bellissima Cecilia Capriotti è un personaggio televisivo e attrice italiana. Oggi è un giorno speciale, festeggia il suo compleanno. Tantissimi gli auguri che le giungono sui social.

Bellissima, sensuale, quasi “eterna”, Cecilia Capriotti posta sul suo profilo Instagram delle foto e il web impazzisce. Per augurarsi buon compleanno, la splendida Cecilia, ringrazia Dio per averle donato la meravigliosa famiglia in cui vive e per aver esaudito tutti i suoi desideri.

Classe 1976, la Capriotti debutta nel mondo dello spettacolo nel 2000 partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, classificandosi quarta. Durante quest’esperienza viene notata da Lele Mora (agente dello spettacolo italiano) che le propose un contratto. Da quel momento la sua vita cambia, lavora come fotomodella, indossatrice, valletta ed attrice.

Cecilia Capriotti, 45 anni e un fisico da urlo

La splendida Cecilia, 45 anni oggi, ha atteso di spegnere le candeline nello studio televisivo del Gf Vip, ieri è andata in onda la semifinale, difatti l’attrice ha usato gli hashtag #happbdaytome #grandefratellovip #tzvip.

Sono tantissimi gli auguri che sta ricevendo Cecilia per il suo compleanno, è molto amata dal web e vanta 506mila follower, pensieri dolci e parole di stima renderanno sicuramente il suo compleanno ancora più magico.