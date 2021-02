Ogni mattina, la rivelazione inaspettata di Roberta Capua

Perché quella rivelazione a Ogni mattina da parte di Roberta Capua, ospite di Adriana Volpe? La conduttrice ha fatto una domanda scomoda?

Roberta Capua, nota conduttrice televisiva, è stata ospite a Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe su Tv8. L’invitata e la presentatrice hanno parlato a lungo e la padrona di casa ha fatto delle domande scomode alla sua collega, ma quest’ultima è riuscita a distaccarsi e rimanere sulla sua strada. Tra queste c’è stato un riferimento a Massimiliano Rosolino, l’inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi, nonché ex compagno della Capua.

Ogni mattina: rivelazione bomba, cosa ha detto Capua?

Tra le tante domande della lunga chiacchierata tra Adriana Volpe e Roberta Capua, è uscito fuori l’ex compagno dell’ospite in studio. Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino, presto nelle Honduras come inviato della nuova edizione dell’Isola dei famosi. La padrona di casa ha aperto il discorso affermando che ultimamente non si parla d’altro ma la Capua ha immediatamente ribattuto dicendo: “Non ne voglio sapere di questa storia, non è che è finita male ma appartiene ad un’altra vita – ha rivelato – non c’è niente da raccontare”. E poi ha aggiunto: “Non è una cosa che gradirei, per rispetto di quello che vivo oggi”. L’ospite in studio si è fatta valere e non proferito parola del suo ex, visto che è ormai acqua passata.

Oggi Roberta Capua è felicemente sposata con Stefano Cassuoli con il quale ha un figlio di nome Leonardo. I due si che sono conosciuta all’età di quarant’anni ed oggi vivono una storia d’amore stupenda ma senza troppe smancerie.