Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli di cattivo umore: “Giulia Salemi mi ha tradito”. Il finalista ha rivelato di aver fatto un brutto sogno questa notte

Pierpaolo Pretelli è il finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo lungo percorso è stato caratterizzato da due storie d’amore: la prima parte di questa edizione lo ha visto cotto di Elisabetta Gregoraci. Il velino, infatti, sperava di riuscire a mettersi con lei ma Elisabetta gli ha sempre fatto capire che ne avrebbero parlato fuori per decidere se approfondire o meno questa amicizia. Dopo la sua uscita, però, lui ha cominciato una storia con Giulia Salemi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha fatto un brutto sogno su Giulia Salemi

Pierpaolo non ha preso affatto bene la separazione dalla sua Giulia, anche se solo per pochi giorni. Stamattina in particolare si è svegliato di cattivo umore e ha raccontato di aver fatto un brutto sogno: ha sognato che Giulia lo tradiva. Questo lo ha buttato un po’ giù e adesso non vede l’ora che sia lunedì per rivederla e passare finalmente un po’ di tempo insieme a lei. Nell’attesa, i ragazzi si stanno preparando per la finale che andrà in onda lunedì.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Giulia da casa sta ovviamente facendo il tifo per il suo Pierpaolo, ma la gara è aperta e non ci resta che aspettare per vedere chi trionferà.