La bella showgirl campana pubblica una serie di scatti su Instagram dove mostra un fisico mozzafiato. Diventa sempre più bella….

Raffaella Fico resta sempre una delle donne più belle e desiderate d’Italia, classe ’88 nata in provincia di Napoli sale alla ribalta nel 2008 partecipando all’ottava edizione del Grande Fratello.

Fece scalpore quando mise all’asta la sua verginità dopo essere stata eliminata nel corso della decima puntata del reality show con dichiarazioni che non sono passate inosservate:

“Metto all’asta la mia verginità per un milione di euro. Voglio proprio vedere se c’è qualcuno che tira fuori questa somma per avermi. Non so che cosa significhi fare sesso e se qualcuno pagherà un milione di euro per me, sarò di certo imbarazzata, ma con questi soldi potrò realizzare i miei sogni, ovvero comprarmi una casa a Roma e pagarmi un corso di recitazione”, parole poi rinnegate dalla stessa Fico.

Successivamente posò per la rivista Max e prese parte come valletta ad alcune trasmissioni nell’access time condotte da Enrico Papi.

Ha anche recitato in alcune commedie all’italiana in piccoli ruoli che l’hanno consacrata maggiormente.

Sexy e incantevole ad ogni scatto

Dunque modella, attrice, showgirl, presentatrice. E non solo, infatti si è parlato molto di lei anche per le se frequentazioni con personaggi importanti.

Ricordiamo il suo flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo durato 11 mesi come dichiarato dalla bella Raffaella, con Mario Balotelli e con Alessandro Moggi.

Insieme al calciatore della Nazionale italiana ha avuto una figlia Pia che però non è stata riconosciuta subito dal padre. Infatti la piccola è nata nel 2012 ed è stata riconosciuta da Balotelli ufficialmente nel 2014 dopo delle procedure legali contro il calciatore e il test del DNA.

Raffaelle è stata fidanzata dal 2016 al 2018 con Alessandro Moggi, figlio del dirigente sportivo Luciano, ma anche la relazione con lui è naufragata.