Rimedi casalinghi per capelli bianchi: come rimediare con tè nero o altre soluzioni

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i rimedi casalinghi più efficaci contro i capelli bianchi.

Presto o tardi, arriva nella vita di tutti noi dobbiamo far fronte alla comparsa dei capelli bianchi. Molti ricorrono a trattamenti costosi dal parrucchiere e a tinte che rendono meno visibile questo vero e proprio problema. Tuttavia questi trattamenti e queste tinture spesso nascondono molti elementi chimici che possono, a lungo andare, creare danno ai vostri capelli.

Hennè o tè nero. i rimedi casalinghi per risolvere il problema

Per fortuna, con piccoli accorgimenti, potete far fronte a questo fastidioso inestetismo in maniera semplice e veloce. Una dei principali rimedi fai da te che può essere applicato per coprire i capelli bianchi è sicuramente l’hennè.

L’hennè non è altro che una sostanza in polvere del tutto naturale che aiuta a colorare i capelli bianchi. È molto semplice procurarsi hennè di vario colore perché in commercio ne esistono di moltissimi tipi. Infatti lo si può trovare sia in forma liquida che in preparati già pronti che possono essere applicati direttamente sui capelli.

Tuttavia è molto semplice creare l’hennè con le proprie mani. Dovete procurarvi 100 grammi di hennè in polvere, 1 vasetto di yogurt bianco e ½ succo di limone. A questo punto non dovrete far altro che mischiare in un recipiente tutti gli ingredienti fino a creare un composto omogeneo di facile applicazione. Una volta applicato, potete lasciare il tutto in posa per almeno 60 minuti.

Passate, poi, al lavaggio con uno shampoo normale. In questo modo potrete nascondere i vostri capelli bianchi per almeno 1 mese.

Un altro elemento molto importante per andare a colorare i vostri capelli è sicuramente il tè nero. Questo è un rimedio molto semplice da applicare perché non dovrete fare altro che un infuso di questo particolare tè in 1 litro di acqua fino ad ottenere un colore molto intenso. Successivamente, non dovrete fare altro che andare a risciacquare i capelli con questo infuso che andrà a colorare soprattutto i capelli castani, scurendoli e poi passare al lavaggio normale. In questo modo i capelli bianchi saranno un lontano ricordo.