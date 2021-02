Rosalinda Cannavò contro Massimiliano Morra: “Tu mi hai detto di essere gay”

Eliminata durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si confronta con Massimiliano Morra e torna a ribadire quanto dichiarato precedentemente sulla sua sessualità

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip si ricorderà della polemica nata dopo le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò -all’epoca ancora in arte Adua Del Vesco– su Massimiliano Morra. I due attori hanno confessato per la prima volta di non essere mai stati insieme nella vita reale e che la relazione pubblica avuta non era altro che una trovata pubblicitaria organizzata a tavolino. Rosalinda si era poi lasciata andare a una confessione, dichiarando che Morra fosse gay. Ne seguirono numerose discussioni e Massimiliano nel corso del mesi continuò a negare quanto affermato. Giunta in studio dopo essere stata eliminata dal gioco, Cannavò è tornata a confrontarsi proprio con l’ex collega sull’argomento.

Rosalinda si difende e ribadisce quanto dichiarato: “Mi avevi detto tu di essere gay”

Dopo più di 160 giorni Rosalinda ha abbandonato la casa del GF Vip, eliminata al televoto contro Stefania Orlando nel corso della semifinale. Arrivata in studio la ragazza ha avuto modo di rivivere il suo percorso, definito dagli opinionisti quasi una “purificazione“. Entrata Adua Del Vesco, l’attrice di fiction circondata di segreti e impalcature, ne esce come Rosalinda Cannavò, una donna che ha riscoperto se stessa e si è fatta conoscere per la sua persona. Durante la sua permanenza ha fatto discutere per la sua amicizia altalenante con Dayane Mello e nelle ultime settimane per il suo avvicinamento ad Andrea Zenga, con il quale ha intrapreso una relazione.

Proprio su questo punto si è espresso Massimiliano Morra che non crede alla passione scoppiata tra i due e ha definito Rosalinda una stratega. A questo ha successivamente aggiunto di trovare la giovane incoerente. “Sei entrata in un modo e ne esci in un altro“, è l’attacco di Morra. Cannavò risponde con il sorriso: “E meno male, direi“.

Si torna così a parlare di quanto avvenuto a settembre. “Io ho detto solo quello che sapevo” -sottolinea Rosalinda- “Sì, io sapevo che lui fosse gay“. Alla domanda su come l’avesse saputo risponde: “Lo sapevo per sentito dire e perché anche tu, Massimiliano, mi avevi detto di essere gay e me lo avevi lasciato intendere“. Ancora una volta Morra rinnega quanto detto e afferma si tratti di bugie.

“Alla fine, comunque, è qualcosa che non mi riguarda“, termina così Rosalinda che visibilmente serena ringrazia del supporto ricevuto prima di riabbracciare il suo Andrea Zenga.