Rosita Celentano canta su Instagram e sensibilizza sull’ambiente – VIDEO

La conduttrice radiofonica e televisiva nonché attrice Rosita Celentano, utilizza Instagram come megafono per lanciare un messaggio. Attraverso un video sensibilizza i fan su temi essenziali: l’ambiente e la solidarietà. Inizia sulle note di “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri, dove Rosita si scatena in un canto appassionato e leggero, per introdurre l’argomento che le preme intensamente. Pubblicizza l’asta alla quale partecipa, attiva sulla piattaforma Charity Stars, il cui ricavato sarà destinato al sostegno di Animal Equality Italia, organizzazione per la difesa dei diritti degli animali.

Rosita Celentano per l’ambiente

Rosita Celentano nel video su Instagram affronta diversi temi, per un approfondimento necessario e utile. A partire dal Coronavirus, che ci ha inesorabilmente colpiti, cambiando le nostre vite, la conduttrice pone una riflessione rivelatrice: “Questa pandemia è l’opportunità per ripensare la nostra vita, la sua velocità e rivalutare il rispetto per l’altro, chiunque esso sia. Tutti dicono di voler tornare alla normalità, ma è discutibile pensare che quella di prima lo fosse“.

Approfondisce il concetto della velocità, aggiungendo che questa possibilità di tornare a dei ritmi naturali sia davvero preziosa, addirittura considerando come salvezza la scelta di ritornare alla campagna, natura e ai frutti della terra. Sottolinea l’importanza della solidarietà e delle azioni positive come ridurre il consumo di plastica, evitare lo spreco dell’acqua, usare mezzi ecologici, fornire un aiuto alle persone che hanno bisogno e agli animali.

Bellissima la frase con la quale chiude il profondo monologo: “Nutrire la nostra coscienza di belle parole e gentilezza fa stare bene“.