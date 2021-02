Sanremo 2021, chi è Elena Faggi: tutto sulla cantante romagnola.

Elena Faggi è una giovane donna nata a Forlì il 22 Febbraio 2002, è del segno zodiacale dei pesci. Sulla giovane Elena non si dispongono di molte informazioni in quanto non fa ancora parte del mondo dello spettacolo. Si sa che è ancora una studentessa e quest’anno dovrà affrontare la tanto temuta maturità.

Elena frequenta il Liceo Linguistico, quest’anno dovrà fare i conti con la maturità e per questa ragione ha dichiarato di essere in ansia in quanto le prove per il Festival di Sanremo le stanno rubando del tempo prezioso per studiare. Elena ha un fratello di nome Francesco con il quale collabora.

Chi è Elena Faggi, nuova cantante emergente

Elena Faggi nasce il 22 Febbraio 2002 a Forlì, è del segno zodiacale dei pesci. Frequenta il liceo linguistico ed ha amato la musica sin da bambina, difatti studia anche il violino. Ad Elena piace molto ballare e sin da bambina si allena in un’accademia di danza.

Nel 2017, la passione per il canto, l’ha spinta a partecipare (con suo fratello) al talent show X factor, in quest’occasione il talento di Elena e Francesco colpisce l’interesse di Luciana Littizzetto, all’epoca giudice del programma, che ha lasciato di stucco tutti schiacciando il golden buzzer (il pulsante d’oro che ti permette di accedere direttamente alla finalissima). Per la finale i due fratelli hanno cantato Could be forever (un loro inedito reso noto nel 2018). Elena e Francesco non vincono l’edizione ma comunque hanno avuto un apprezzabile successo

Durante il lockdown i due fratelli hanno pubblicato tre brani inediti: Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio.

Elena Faggi a Sanremo 2021, un tripudio di emozioni

Elena Faggi si esibirà a Sanremo con il brano Che ne so, quest’anno il Festival della canzone italiana è giunto alla 71° edizione. Elena sarà concorrente della categoria Nuove Proposte. A dirigere i lavori sul palco dell’Ariston troviamo Amadeus.

Elena conserva ancora la sua spensieratezza da ragazza, si sta godendo a pieno questa nuova avventura e non vede l’ora di salire sul palco di Sanremo 2021.