Sanremo 2021, chi è Folcast. Biografia del cantautore.

Domenico Folcarelli, in arte Folcast, è un cantautore romano e parteciperà al 71° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte con il brano “Scopriti”.

E’ stato uno dei finalisti di AmaSanremo , presentato da Amadeus (direttore artistico), programma televisivo andato in onda su Rai Uno. Parteciperà alla 71° edizione del festival della canzone italiana con il brano “Scopriti”.

Chi è Folcast, il giovane cantautore romano

Daniele Folcarelli, in arte Folcast, nasce a Roma nel 1992. Sul suo conto non si hanno moltissime informazioni in quanto è estraneo (al momento) al mondo dello spettacolo. Sappiamo però, che il cantautore, non è figlio unico, ha un fratello di nome Simone.

E’ molto appassionato di musica, ad undici anni inizia il suo viaggio nel mondo canoro iniziando a suonare la chitarra, nel corso del tempo ha iniziato a scoprire un altro strumento, la sua voce e si è dedicato al canto. Ha partecipato agli eventi di Ladri di Merende – LDM, vetrina per nuovi talenti emergenti.

Folcast è un talento poliedrico, ha già pubblicato diversi singoli, ricordiamo uno dei più famosi Cafù. Da qualche mese sta lavorando al suo nuovo album con il famosissimo produttore Tommaso Colliva, noto per aver vinto un Grammy grazie alla collaborazione con i Muse. Il giovane cantante dalla bellissima voce ha anche aperto uno spettacolo del noto artista Daniele Silvestri.

Sanremo 2021, un trampolino di lancio per Folcast

Folcast ha partecipato al programma AmaSanremo, possibilità che gli ha permesso di entrare a gareggiare nella categoria Sanremo Giovani 2021.

Folcast parteciperà alle 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Scopriti”.