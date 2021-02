Sanremo 2021, il brano di Bugo: il testo della canzone “E invece sì”

Il ritorno al Festival di Sanremo di Bugo che con il brano “E invece sì” sarà in gara nella categoria Campioni. Il cantante afferma: “Non è una rivincita, ma una rivalsa”

Christian Bugatti, in arte Bugo, è pronto per la sua rivalsa dopo quanto accaduto allo scorso Festival di Sanremo. L’abbandono del palco dopo l’attacco di Morgan che modificò il testo del loro brano “Sincero” è ancora oggi un momento tanto discusso quanto considerato esilarante. Ma per l’artista non è stato nulla di tutto questo ed è pronto a tornare -questa volta da solo- sul palco dell’Ariston. Lo farà con il brano “E invece sì“, con il quale immagina il mondo con gli occhi di un bambino al quale viene richiesto di crescere e di “guardare dritto“. Una canzone definita classica, nel quale è possibile ascoltare echi degli anni ’70 e ’80 e il cui testo rende omaggio a due dei suoi miti: Adriano Celentano e Ringo Starr. Il singolo farà parte del disco “Bugatti Christian” in uscita il 5 marzo.

Di seguito il testo completo di “E invece sì“, pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni. Il brano sarà uno dei ventisei in gara per la vittoria del Festival di Sanremo.

Testo di “E invece sì”, brano di Bugo

Testo di: C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti

Editori: Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

