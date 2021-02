Sanremo 2021, Fedez batte il Codacons ed esulta sul web – FOTO

Si è definitivamente chiusa la querelle che vedeva protagonisti Fedez e il Codacons in merito alla partecipazione del cantante a Sanremo 2021

Tutto pronto per la 71esima edizione del Festival di Sanremo e ai cantanti in gara non resta che calcare lo storico palco dell’Ariston per presentare i propri brani. In attesa di esibirsi il rapper Fedez, che concorrerà insieme a Francesca Michielin, si è concesso alcuni momenti di svago. Grazie ad una stories di Instagram infatti ha approfittato del famoso social network per rispondere attraverso alle domande del pubblico. In particolare un suo fan gli ha chiesto aggiornamenti sul tentativo del Codacons di estrometterlo dalla kermesse dopo che era circolato un audio di qualche secondo del suo brano “Chiamami per nome“. Fedez ha quindi colto la pala al balzo per rendere noto che le richieste dell’associazione a tutela dei consumatori è stata definitivamente rigettata. Il Codacons è stato inoltre condannato a risarcire le spese del procedimento. Una notizia molto attesa sia dal cantante, che nel video non nasconde la sua gioia, che ovviamente dai suoi fan.

Codacons vs Fedez: i motivi della denuncia

I problemi tra Fedez e il Codacons sono iniziati circa un mese fa quando il rapper ha pubblicato sui social un video in cui, non avendo tolto l’audio, il pubblico ha potuto ascoltare circa 10 secondi del brano con cui parteciperà a Sanremo. Immediatamente il Codacons aveva quindi presentato una diffida urgente alla Rai per richiedere l’esclusione del rapper dalla kermesse. Secondo l’associazione dei consumatori infatti l’aver permesso al pubblico di ascoltare la canzone la rendeva inevitabilmente non più inedita.

Un principio, quello che un brano per concorrere debba essere inedito, che è in sostanza il cardine su cui si basa la competizione canora. Per assicurare l’esclusione di Fedez da Sanremo l’associazione ha presentato ben due istanze di cui una al Tar il quale non solo l’ha rigettata ma ha anche condannato il Codacons al pagamento di un risarcimento.