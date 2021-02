Shaila Gatta supera ancora sé stessa, performance e fisico wow! – VIDEO

Shaila gatta affronta un’altra sfida e come sempre la vince alla grande. Il salto e il suo fisico lasciano a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta è una grande performer, una professionista a tutti gli effetti, oltre che bellissima e super sexy velina. È con il tg di Antonio Ricci che abbiamo imparato a conoscerla sul piccolo schermo con i suoi stacchetti insieme a Mikaela ma lei vive di danza, ginnastica e movimenti atletici da sempre.

Non è finita lì un po’ per caso, come è successo magari ad altre sue colleghe in passato, che certo si muovevano benissimo ma la danza e lo sport non era una loro prerogativa.

Per Shaila è diverso e ce ne dà prova spesso sul suo profilo Instagram con video e performance che lasciano sempre a bocca aperta. Salti, movimenti con le gambe, dimostrazioni, insomma ogni volta è uno spettacolo vedere quello che è in grado di fare, senza tralasciare poi, ovviamente, anche la sua prestanza fisica.

Impossibile da non invidiare con una silhouette scolpita da tanto lavoro e allenamento e l’ultimo video che ha pubblicato su Instagram ci mostra come lei davvero si supera ogni volta.

Shaila Gatta, il salto che lascia a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Lascia tutti davvero a bocca aperta Shaila Gatta con la sua nuova performance condivisa nell’ultimo video su Instagram. La velina mora di Striscia la notizia in un completino nero top striminzito e pantaloncini attillatissimi ci mostra cosa è in grado di fare.

Si tuffa su un materassino e poi si alza solo con la forza della schiena come una molla, le sue spalle sembrano spezzarsi ma non è così. Lei sa quello che fa e l’effetto fa dire solo wow! Lascia tutti di stucco ma lei ne è consapevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

A corredo del video scrive infatti “Accetto sempre le sfide 😎😜” e possiamo dire a gran voce che anche questa volta è più che superata. I suoi fan, oggi 748 mila su Instagram restano increduli e per lei parte un grande applauso dal web e anche noi non possiamo che complimentarci con lei.