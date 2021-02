Silvia D’Avenia ha fatto sognare i suoi numerosi followers condividendo una foto strepitosa in cui indossa un vestito fenomenale con scollatura da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia D’Avenia non smette di stupire sui social network. La sexy influencer è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 254mila followers. Il suo fisico è decisamente pazzesco e le sue curve mandano sempre in orbita gli innumerevoli ammiratori. I suoi contenuti condivisi online ottengono sempre un grande riscontro.

La ragazza, anche oggi, ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo una foto fenomenale. L’outfit è decisamente magnifico e la sua scollatura vertiginosa mette in risalto un décolleté da paura. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Silvia D’Avenia, outfit irresistibile e décolleté meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia, poco fa, ha illuminato il mondo dei social network condividendo una foto paurosa. La sexy influencer indossa un vestito spettacolare che presenta due caratteristiche strepitose. Lo spacco è stupefacente e mette in risalto le sue magnifiche gambe; la scollatura è ampia e vertiginosa e mette in evidenza il suo décolleté da mozzafiato.

“Si sente la primavera”, ha scritto nella didascalia utilizzando la lingua inglese. L’immagine ha già raccolto 4mila cuoricini e numerisossimi commenti. “Affascinante come la primavera”, “Sei sempre bellissima e sensuale”, “Meravigliosa!! Baci”, “Complimenti”, “Wow Bellissima”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La D’Avenia, la scorsa settimana, mandò in tilt il web condividendo una foto incredibile in cui indossava un costume bollente che copriva decisamente ben poco. Le sue curve riescono sempre a far girare la testa a tutti.