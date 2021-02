Taylor Mega ha il fondoschiena più bello dell’Universo, guadare per credere – FOTO

Taylor Mega stavolta esagera: per le vie di Milano non teme di esibire il lato B. Dalle forme perfette e seducente.

Taylor Mega non ha paura di mostrare il proprio corpo, a causa probabilmente delle sue forme perfette. Un fisico scolpito che merita di essere mostrato e condividerne la visione con i follower che la amano e fanno sentire sempre il suo affetto anche quando gli scatti sono più piccanti. Proprio come l’ultimo post della modella che comprende due foto; la prima di spalle con tanto di dedica che sa molto di frecciatina Parlami pure alle spalle, se ci riesci 😈 e l’altra invece è più di tre quarti con tanto di gamba sollevata. Quello che subito si nota è lo stile scelto per passeggiare sulle vie di Milano: un completo salmone che comprende due capi, i pantaloncini cortissimi con diversi volant da cui esce il fondoschiena nudo senza problemi e la magliettina con ricami. Il risultato è eccezionale.

Taylor Mega, scatto sexy in micro bikini

La foto che Taylor Mega ha postato ieri non è stata gradita da tutti. Bellissima come sempre, la modella si trova in una delle spiagge di Dubai baciata da sole e in micro bikini che non passa di certo inosservato, tanto che in molti le chiedono se ci sia mai una foto in cui venga male. Costume floreale dai colori pastello a cui abbina una gonna pareo molto aderente che esalta la fisicità, oltre gli addominali d’acciaio. La stessa motiva di trovarsi a Dubai per lavoro, ma qualcuno trova motivi per criticare la foto.

Molti infatti la accusano di essere troppo magra e la invitano a mangiare di più. Ognuno come sempre, dice la sua…anche quando potrebbe tacere.