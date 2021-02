Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi devastato nella notte: Francesco Oppini lo supporta. Quello che è accaduto ieri sera ha fatto molto discutere e creato polemiche

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, e ieri sera ha ricevuto una vera e propria gogna sia dallo studio che da una parte del web per quello che è accaduto con Dayane Mello. La modella si è dichiarata a Rosalinda e dieci minuti dopo ha cambiato idea, dunque Tommaso l’ha accusata di strumentalizzare un tema così importante per cui tante persone hanno sofferto. Lo studio lo ha attaccato e addirittura accusato di omofobia.

Tommaso Zorzi accusato di omofobia al Grande Fratello Vip: “Si è rovinato tutto”

è tutto qui tommaso, è sempre tutto qui.

non ti curar di loro, guarda e passa.

ti amiamo #tzvip pic.twitter.com/IOXUmNyW5p — esco questa sera alfonso (@lessoconlapeara) February 26, 2021

Tommaso, devastato perché è stato colpito il suo punto debole, dopo la puntata è andato subito a dormire dicendo che il suo percorso è stato del tutto inutile. Francesco Oppini per supportarlo ha scritto un messaggio su Instagram e, durante la diretta fatta con Enock ed Elisabetta, ha rivelato che avrebbe voluto intervenire in puntata, rassicurarlo e parlare con lui ma non gli è stato dato modo di farlo. Intanto Dayane ha smentito il coming out che ha fatto lei stessa e dunque, a conti fatti, pare proprio che Tommaso avesse ragione con le sue accuse.

Tommaso è stato supportato da molti ex concorrenti, nonostante la gogna che ha ricevuto in studio da Alfonso Signorini e pure Pupo che si è scagliato contro di lui.