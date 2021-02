Tonico viso fai da te: come crearlo con la camomilla o il latte di cocco!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un tonico viso fai da te in poche semplici mosse. Tutti i dettagli.

Molto spesso la parte dove si manifestano maggiormente stress o inestetismi è sicuramente il viso. Proprio per questo motivo, dovete imparare a prendervene cura quotidianamente. Uno dei prodotti che non dovrebbe mai mancare in un’ottima beauty routine è sicuramente il tonico. Il tonico per il viso è essenziale per una pulizia più approfondita della vostra pelle. Inoltre può essere usato anche dopo trattamenti come scrub o maschere perché è in grado di andare a nutrire la vostra pelle.

In commercio esistono molti tonici “già pronti”, ma si può creare anche con ingredienti molto semplici da reperire. Uno di questi ingredienti è sicuramente il mirtillo. Dopo avervi spiegato come creare un tonico al tè verde, ecco come creare un tonico alla camomilla.

Realizzare un tonico a base di mirtillo o camomilla

Creare un tonico a base di mirtillo è davvero molto semplice. Non dovrete far altro che mescolare la stessa quantità di succo di mirtillo, latte e acqua e, poi, riporre il tutto in frigorifero. Il tonico a base di mirtillo è davvero utilissimo per andare a nutrire in particolare la pelle secca che si screpola con facilità.

Un altro ingrediente davvero ottimo per la creazione di un tonico è sicuramente la camomilla. Non vi resta che far bollire dell’acqua e mettere in infusione dei fiori di camomilla per circa 1 ora. A questo punto, versate il contenuto in una bottiglia aggiungendo, se volete, anche qualche goccia di aceto di mele. Avrete ottenuto in questo modo un ottimo tonico per la pelle del vostro viso.

Se, invece, volete osare di più potete provare a miscelare il latte di cocco e il lime. In questo caso, potete grattugiare del cocco e lasciarlo in ammollo in dell’acqua e, poi, frullare tutto in un mixer per poi aggiungere il succo di mezzo lime. Questi due ingredienti sono davvero un toccasana per la vostra pelle perché sono sia nutrienti che tonificanti.

Anche l’applicazione del tonico è molto importante visto che potete optare sia per una applicazione tamponando la vostra cute con una leggera pressione, ma anche andando a picchiettare il vostro viso in modo tale da andare a ravvivare anche la microcircolazione.