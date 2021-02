Uomini e donne: arrivano le autorità in soccorso ad una corteggiatrice

Cosa sta succedendo ultimamente a Uomini e donne? Maria de Filippi non riesce più a badare ai suoi tronisti e corteggiatrici? Arrivano le autorità

Negli ultimi tempi a Uomini e donne, programma storico di Maria de Filippi, in onda ogni pomeriggio su canale 5, le cose non sembrano andare nel verso giusto. Da sempre ci sono delle liti, dei disguidi, che poi vengono chiariti nel corso delle puntate. Ma questa volta è diverso e una delle corteggiatrice ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione. Le accuse ricevute sono troppo gravi.

Autorità a Uomini e donne: chi è la vittima?

La corteggiatrice di cui vi stiamo per parlare è Aurora Tropea, già da tempo nel mirino di alcuni filmati a cui ha fatto riferimento Giancarlo Cellucci, uno dei concorrenti. La donna dopo quell’episodio aveva già pensato di abbandonare la trasmissione e la conferma è arrivata quando ha dovuto affrontare anche la coppia Tina e Gianni. Così dopo il silenzio è arrivato l’annuncio da parte dell’ex dama del Trono Over che ha spiegato di essersi rivolta alle autorità. “Amiche, rompo il silenzio delle settimane che mi separano dall’ultima mia partecipazione al programma – ha spiegato sui social – perché ho riflettuto lungamente su quanto è successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare”.

Con un lungo post su Instagram Aurora ha lanciato un appello a tutte le donne che non devono mai sottomettersi agli uomini o lasciare passare episodi come il suo. Ha poi ringraziato Selvaggia Lucarelli che ha preso le parti della vittima scagliandosi contro il programma della De Filippi.