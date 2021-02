L’influencer Valentina Muntoni è sempre più bella, condivide una foto su Instagram in cui appare con indosso un vestito arancione

Valentina Muntoni indossa un nuovo vestito della sua linea d’abbigliamento Rat and Boa, è arancione e con le maniche larghe, rimane comodo come vestibilità e molto sensuale. La designer appare sempre bellissima come le sue creazioni. Il suo stile inconfondibile e di tendenza fa impazzire, la sua linea di abiti è confortevole e sensuale allo stesso tempo due elementi ricercati da tutte le donne.

Valentina Muntoni e il cambio di capelli

La Muntoni appare in una foto su Instagram con un cambio look di capelli. Nella foto infatti ha i capelli cortissimi e scalati di colore biondo chiaro. Sta benissimo anche così e le da un tocco di eleganza inspiegabile. Tuttavia però è una parrucca e sotto c’è ancora la lunga chioma di biondo ramato. A volte per cambiare look bisogna fare delle prove con le parrucche per capire se effettivamente ci può stare bene. Oppure le serviva questo cambiamento per fare uno shooting. Gli utenti commentano scrivendo quanto è bella con questo nuovo look e che è sempre un passo avanti a tutti.

L’estate si avvicina e la Muntoni lavora su nuovi capi d’abbigliamento. A quanto pare ad ispirarla infatti è l’estate sopratutto, i suoi abiti sono sempre adatti più a questa stagione che all’inverno. Il marchio è nato dalla collaborazione della Muntoni con Stephanie Cara Bennett nel 2015, le due studiavano entrambe moda a Londra. Hanno capito che potevano creare qualcosa di bello insieme e si sono messe all’opera.

Dopo poco tempo molte celebrità hanno scoperto la loro pagina instagram e hanno visto le loro creazioni, da quel momento hanno cominciato ad avere successo. Tra le star che hanno acquistato i loro capi, c’è Kylie Jenner, Camila Morrone e anche Rosie Huntington-Whiteley.