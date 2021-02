Valentina Vignali, intimo in pizzo rosso, se fai zoom alla FOTO stai male

Valentina Vignali, la foto in intimo rosso è davvero pericolosa: l’influencer è più sensuale che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali nell’ultima foto postata è davvero una bomba. Lasciandosi immortalare a figura intera, sfoggia una lingerie rossa non adatta – la visione – ai deboli di cuore. Il completino intimo che fa parte della collezione Victoria’s Secret, le dona perfettamente; perizoma molto sottile, basta vedere i lacci laterali che sono proprio a filo, tutto in pizzo. Abbinato allo slip, il bustier con tanto di coppe che accentua il lato A di Valentina. Il tocco hot è conferito altresì dai capelli sciolti ma portati all’indietro. Un’acconciatura che sicuramente favorisce la visione del viso e dello sguardo ammaliante rivolto verso la telecamera. I commenti, sia d’amore che sensuali, sono tantissimi…partiti a raffica dai primi istanti in cui la Vignali ha postato questa foto sensuale con della lingerie trasparente. Un colpo al cuore per chi guarda.

Valentina Vignali, stilosa e seducente davanti allo specchio

Valentina Vignali è tra le influencer più apprezzate in Italia, molte infatti ne amano lo stile. Ogni outfit diventa infatti fonte di ispirazione. Un’oretta fa circa la Vignali ha postato tra le storie un selfie allo specchio nel quale è possibile prendere spunto per uno stile casual ma d’impatto: maglione pesante intrecciato color Tiffany e jeans con strappi lungo le gambe e decorato con borchie. Capelli lisci sciolti, make up da giorno. Pochi elementi per essere non solo semplice ma bellissima. Tutte caratteristiche che la rendono ambita da numerosi brand; proprio qualche giorno fa ha postato una foto in compagnia di Muffin – l’amico pelosetto – intenta a masticare le sue chewing gum preferite.

Seduzione ma anche semplicità, caratteristiche che Valentina raccoglie in pieno.