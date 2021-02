Le pagelle ed il tabellino della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Verona-Juventus, appena terminata.

La Juventus perde l’occasione di consolidare il suo terzo posto in classifica e conquistare i tre punti importanti per la lotta scudetto ancora apertissima, pareggiando 1-1 nella gara contro il Verona. All’inizio della ripresa Cristiano Ronaldo realizza l’1-0: un taglio di Chiesa che riceve in area da Ramsey e aspetta il movimento del numero 7 bianconero che non sbaglia e infila in rete. Al 77′ con un cross alla sinistra di Lazovic, Barak salta alle spalle di Alex Sandro e di testa batte Szczesny.

Verona-Juventus: il tabellino e le pagelle della gara

La Juventus dunque si porta a 46 punti in classifica, e in attesa del risultato di domani tra Roma e Milan resta al terzo posto mentre il Verona fa un passo avanti e va a 34 punti, saldo a centro classifica.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (83′ Dawidowicz) , Sturaro (68′ Vieira), Ilic (46′ Veloso), Dimarco (51′ Lazovic); Barak, Zaccagni (83′ Bessa); Lasagna. All. Juric. A disp. Berardi, Pandev, Lazovic, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Tameze

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa (86′ Di Pardo), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey (68′ McKennie); Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini, Fagioli, Peeters, Rafia, Marques, Ake

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: 18′ Ramsey, 45′ Barak, 90′ Dawidowicz

Reti: 49′ Ronaldo, 77′ Barak

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel turno infrasettimanale i bianconeri ospiteranno lo Spezia all’Allianz Stadium martedì 2 marzo alle 20:45 mentre il Verona volerà a Benevento mercoledì 3 marzo sempre alle 20:45.