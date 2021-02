Alessia Marcuzzi la stanchezza si sente ma lei è sempre pazzesca – FOTO

Alessia Marcuzzi incanta grazie ad un poker di foto in cui la bellezza che Madre Natura le ha dato non riesce ad essere nascosta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi sbaraglia la concorrenza e fa saltare il banco grazie al poker di foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La bella iena infatti si è concessa ai suoi follower lasciandosi riprendere mentre “lotta” con la noia e la stanchezza accumulata nel fine settimana. Nonostante Alessia indossi semplicemente dei jeans e una t-shirt bianca con una stampa la sua prorompente bellezza non può certo essere nascosta. Gli occhiali che inforca anzi le conferiscono un’aria sbarazzina difficile da lasciar passare inosservata anche se non permettono di ammirare a pieno i suoi incantevoli occhi. Le labbra carnose in primo piano e un’espressione maliziosamente quasi imbronciata incorniciata dai lunghi capelli biondi, completano un’immagine meravigliosa che rappresenta un raggio di sole per i tantissimi e fedeli ammiratori del web.

LEGGI ANCHE -> Taylor Mega, la passerella in galleria: impossibile togliere gli occhi dal VIDEO

Il futuro professionale di Alessia Marcuzzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone e il suo angolo di paradiso: “Il mio posto del cuore” – FOTO

Ormai da diversi anni Alessia Marcuzzi è diventato uno dei volti più noti ed amati della televisione italiana. La sua simpatia mista a talento e bellezza fisica l’hanno portata in breve tempo ad essere amatissima dal pubblico della tv che le permette di entrare nella propria casa ormai come le più care delle vicine. Dopo anni in cui è stata saldamente alla guida della storico bancone de “Le Iene“, si vocifera ultimamente di un suo possibile ritorno alla conduzione di un programma indimenticabile di Mediaset. In cantiere ci sarebbe infatti il ritorno di “Scherzi a parte“, amatissimo format di Canale 5 il cui palco è già stato calcato da Alessia nel 2005.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

In quell’edizione al suo fianco i due grandi comici Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Per la Marcuzzi quindi, famosa per la sua ironia dissacrante che perfettamente in linea con il concept del programma, si tratterebbe quindi di un ritorno per ridare nuova linfa ad una trasmissione storica.