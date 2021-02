La bellissima mamma di Asia Nuccetelli pubblica una foto, con indosso soltanto lo slip ed il reggiseno color carne: bellezza da brivido!

La foto, scattata nella capitale italiana, ha spopolato sul web: quasi 3.000 mi piace e più di 60 commenti in sole due ore!

Tra i messaggi degli utenti ci sono innumerevoli complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Classe, eleganza e fascino!“, “Antonella sei una donna incantevole“, “Sei stupenda“, oppure “Sempre bellissima“.

La Mosetti indossa soltanto l’intimo color carne ed il web impazzisce di fronte a tanta bellezza e sensualità!

I capelli sono sciolti ed il make-up è molto intenso: Antonella è semplicemente un incanto!

Antonella Mosetti dice la sua sul mondo della televisione: ecco la sua esperienza!

Nel corso di una delle sue interviste, Antonella Mosetti parla delle sue esperienze televisive, raccontandosi senza veli: “I reality non sono mai piaciuti. Ho sempre rifiutato quel tipo di tv, anche quando giravano molti più soldi di oggi. L’ho fatto per Asia e se dovessi rifarlo, lo farei solamente con lei. Ho accettato quell’esperienza per farla svagare un po’, non avevo nessun bisogno di rilanciare nessuna immagine”.

E ancora: “Non sono mai stata una malata per la fama. Ho sempre cercato di fare cose mirate e ben selezionate“.

Infine aggiunge: “Poi anche sui social vado molto forte e non sono di certo una ragazzina”.