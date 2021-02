Belen Rodriguez è tutta curve: il web si scatena, bellissima! – FOTO

La magnifica modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana pubblica uno scatto ed è subito valanga di like!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La Rodriguez indossa un abito a fiori che arriva alle ginocchia e, al centro, presenta dei bottoncini: il vestito l’ha abbinato ad un paio di stivali neri.

La foto, in cui si mostra con i capelli legati, è diventata virale in poche ore: più di 130.000 mi piace e quasi 700 commenti.

Tra i messaggi degli utenti ci sono moltissimi complimenti, ad esempio: “Che dolce che sei in questa foto, oltre che bellissima!“, “Bella come il sole“, “La donna più bella del mondo“, oppure “Sempre più bella“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Belen Rodriguez, nuovo messaggio d’amore per Antonino; “Quanto mi piace….” – FOTO

Belen Rodriguez è all’ultimo grido in fatto di moda: “Sexy è bello, ma sensuale è ancora più bello“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Belen Rodriguez risponde al commento velenoso: di ghiaccio la sua hater

Nel corso di una delle sue interviste, la favolosa Belen Rodriguez descrive al pubblico che la segue il suo stile ed il suo gusto in fatto di moda: “Non mi piacciono le cose troppo modaiole, per niente femminili. Per me la femmina deve fare la femmina. Essere sexy è bello, ma essere sensuali è ancora più bello“.

E ancora: “Mi piacciono invece i vestitini a fiori, mi ricordano la mia terra. Se scopro le gambe la parte sopra mi piace coperta, e viceversa“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La splendente Belen Rodriguez ha uno stile tutto suo, che non teme rivali: pazzesco!