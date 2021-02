Bianca Guaccero manda in estasi i suoi followers condividendo una fotografia deliziosa in cui indossa un vestito cortissimo con gambe in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Bitonto, nel 2008, ha presentato il ‘Festival di Sanremo’ con Pippo Baudo e Piero Chiambretti. La sua carriera è stata fino ad oggi davvero incredibile: la classe 1981 ha preso parte a tantissimi progetti televisivi, a tantissime pellicole e a numerosissime serie tv.

Bianca è seguitissima sui social network: il suo account vanta 731mila followers. La Guaccero ama far impazzire tutti con fotografie meravigliose. La 40enne, poco fa, ha postato una foto in cui indossa un vestito cortissimo di colore verde che mette in risalto le sue gambe da sogno. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

