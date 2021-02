Il fascino dell’attrice Carolina Marconi nell’ultima istantanea è un irresistibile altalena: oscilla fra eternità e labbra carnose…

Il fascino dell’attrice di origini venezuelane e naturalizzata italiana, Carolina Marconi, è mutato negli anni fino a giungere ad una totale nota irresistibile. Questo è soltanto il parere condiviso dai fan della showgirl quarantaduenne, eppure il suo ultimo scatto sembra riassumere anche oggettivamente proprio questa caratteristica. Carolina ha recitato in alcune commedie italiane, fra cui quella di Matrimonio Al Sud del regista Paolo Costella ed uscito nelle sale nel 2015.

Carolina Marconi ed il fascino dell’eternità: irresistibile a Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Ad oggi la mora soubrette, nonostante la maturità conquistata con il passare degli anni, mantiene un fascino che profuma di freschezza e solarità. La fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram nella mattinata di ieri ne è la prova impeccabile. Carolina si mostra in primo piano, su uno sfondo non artificiale che si affaccia sul cielo limpido ed i suggestivi tetti di Roma.

Una mattina sportiva si deduce dall’outfit dalle tinte grigie scelto per l’occasione. Passeggiare fra le vie della città eterna sembrerebbe far arrivare più in fretta la primavera ed intrattenere nella maniera migliore i suoi numerosi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Lo scatto pare che abbia fin da subito ottenuto un grande successo. “Una donna unica ❤️“, è così che la definiscono alcuni dei suoi attuali 187mila follower. Fra i vari apprezzamenti potrebbe essere il caso di godersi un raggio di Sole in più, il tutto sarà infatti visibile dalle sue prossime storie.