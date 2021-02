Elicottero precipita al suolo per un guasto: il tragico bilancio

Nel pomeriggio di ieri, un elicottero è precipitato in provincia di Caserta provocando la morte di una donna di 50 anni ed il ferimento del pilota.

Tragedia in provincia di Caserta, dove nel tardo pomeriggio di ieri, un elicottero, con a bordo una donna ed il pilota, si è schiantato al suolo nella zona del Monte Maggiore, tra Pontelatone e Bellona. A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso pilota che, dopo un guasto al mezzo, aveva provato un disperato atterraggio d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provato a rianimare la donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il pilota è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Leggi anche —> Incidente mortale sulla provinciale: ragazzo di 16 anni perde la vita

Caserta, elicottero precipita al suolo: morta una donna di 50 anni, gravemente ferito il pilota

Leggi anche —> Stimato medico muore in un tragico incidente: indagano i carabinieri

Una donna è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 febbraio, in un tragico incidente avvenuto nella zona del Monte Maggiore, tra Pontelatone e Bellona, comuni in provincia di Caserta. La vittima è una 50enne di Marigliano (Napoli) che si trovava a bordo di un elicottero privato insieme al pilota, un imprenditore edile 68enne di Sparanise (Caserta). Secondo quanto riporta Caserta News, il 68enne, dopo un guasto all’aeromobile, avrebbe provato un atterraggio d’emergenza tra la vegetazione, ma purtroppo il mezzo si è schiantato al suolo.

Lanciato l’allarme, dallo stesso imprenditore, i soccorsi hanno individuato il luogo dell’impatto e sono sopraggiunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Il personale medico ha provato a rianimare la 50enne, ma ogni tentativo si è rivelato vano ed i medici hanno dichiarato il decesso, sopraggiunti per le gravi lesioni riportate. Il pilota è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche i carabinieri di Capua che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. I militari dell’Arma, riporta Caserta News, hanno provveduto al sequestro dell’ultraleggero.