L’attaccante del Napoli è stato ospite di Maria De Filippi, protagonista di una storia molto toccante e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Questa è la storia di una famiglia colpita dal dolore. Il figlio invita la madre e il padre al noto programma di Canale 5 per far loro un regalo. Il grande dolore che hanno provato i genitori è stata la perdita di loro figlia Patrizia colpita da una malattia incurabile.

In una lettera il giovane cerca di dar loro forza e ringraziarli, come si è tatuato sulla pelle “La fine non esiste” e questo e il messaggio che vuole mandare Nicola.

Il regalo che il ragazzo ha voluto fare ai suoi genitori è stato quello di far conoscere Lorenzo Insigne, loro beniamino essendo tifosissimi del Napoli a differenza di Nicola che tifa Juventus.

Lorenzo Insigne durante il racconto di questa triste storia non ha mai smesso di piangere mostrando tutta la sua sensibilità.

L’arrivo di Lorenzo Insigne

Quando il fuoriclasse napoletano scende dalla scalinata abbraccia subito la coppia e si complimenta con loro per il coraggio che hanno avuto. “Immagino il dolore che avete provato, sono anche io padre di due bambini e non posso neanche immaginare cosa voglia dire perdere un figlio“.

Poi cerca di smorzare la tensione dicendo a Nicola che deve convertire la sua fede calcistica e ironizza con lui.

Il regalo che Insigne fa ai genitori è la maglia del Napoli autografata, una cassetta di attrezzi nuovi per il suo lavoro da fabbro, un sacchetto con dei soldi che può aiutarli a superare le difficoltà economiche e poi un bracciale simbolico che Insigne ha indossato quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia proprio contro la Juventus.

Mamma Carmela conclude dicendo: “Sono felice perché ho visto Maria” e il calciatore scherza “Grazie Carmela!“