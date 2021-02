C’è posta per te si ferma: la decisione di Mediaset. Il motivo

C’è posta per te, il popolare programma condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda la prossima settimana. Spiegato il motivo

La messa in onda del Festival di Sanremo sulla rete ammiraglia della Rai calamita ogni anno l’attenzione di tutti. E’ l’evento musicale più importante del nostro paese da ben 71 edizioni. I telespettatori sono attratti non solo dal piacere di ascoltare le nuove canzoni italiane che domineranno i passaggi in radio nelle future settimane, ma anche dallo spettacolo a 360° che si svolge periodicamente dentro e fuori il palco dell’Ariston.

Un chiacchiericcio perenne ma anche leggero (a volte ci vuole, diciamolo) su chi e come ha indossato quell’abito, gli ospiti, gli scandali di turno e le gaffe inevitabili. Un esempio? Il tormentone “Dov’è Bugo?” di Morgan, a distanza di un anno, non accenna a scomparire come meme sui social network.

Anche la pandemia da Coronavirus non ha messo un freno ai motori della kermesse che manipolerà interamente la prossima settimana televisiva. Come reagiranno le reti concorrenti? Scopriamolo

LEGGI ANCHE —> C’è Posta Per Te, il sostegno della Pellegrini ad una tragedia familiare

C’è posta per te: il freno imposto da Sanremo

LEGGI ANCHE —> C’è posta per te, chiude la busta e scoppia in lacrime Maria non sa come consolarla

Il sabato sera televisivo è dominato nel nostro paese dalla popolare trasmissione C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 da ben 24 edizioni: un record. La sua longevità è la prova lampante dei consensi che, anno dopo anno, il pubblico attribuisce al programma che ottiene sempre enormi risultati di share.

Il Festival di Sanremo, però, fa paura a tutti, anche a Mediaset, che ha preso la decisione di sospendere momentaneamente C’è posta per te, proprio durante la settimana della competizione canora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’ultima puntata della kermesse che vedrà l’incoronazione del nuovo vincitore tra i Big andrà in onda sabato 6 Marzo. Canale 5 corre ai ripari e ha deciso di trasmettere un film: Non si ruba a casa dei ladri, per la regia di Carlo Vanzina.