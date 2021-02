Incidente mortale sulla provinciale: ragazzo di 16 anni perde la vita

Un ragazzo di soli 16 anni è morto nella serata di ieri in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale della valle Maira a Dronero (Cuneo).

Terribile incidente stradale nella serata di ieri sulla provinciale della valle Maira a Dronero, in provincia di Cuneo. Nello schianto, che ha coinvolto un fuoristrada ed un’auto, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita ed altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso ed i vigili del fuoco, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. I due ragazzi feriti sono stati, invece, trasportati d’urgenza in ospedale, dove ora sono ricoverati. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Cuneo, scontro tra due auto sulla provinciale: muore un ragazzo di 16 anni, due giovani feriti gravemente

Un ragazzo morto e due gravemente feriti, questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 27 febbraio, lungo la provinciale della valle Maira nel territorio di Dronero, comune in provincia di Cuneo. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, la vittima, un ragazzo di 16 anni, ed i due giovani rimasti feriti si trovavano a bordo di un fuoristrada Daihatsu che era in procinto di uscire dal parcheggio di una pizzeria. Improvvisamente un’auto, una Mercedes Classe A che sopraggiungeva in quel momento, ha centrato il fuoristrada che si è ribaltato su sé stesso.

Sul luogo dello schianto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i tre giovani dalle lamiere e li hanno affidati all’equipe medica che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 16enne. I due ragazzi feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove ora sarebbero ricoverati in gravi condizioni. Illeso il conducente della Mercedes.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo ed accertare eventuali responsabilità.