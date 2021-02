Diletta Leotta e Can Yaman fanno sul serio. Imminente convivenza

Diletta Leotta e Can Yaman sono prossimi alla convivenza. La coppia ha trovato casa nel cuore di Roma. Ad arredarla la madre della conduttrice.

Un idillio amoroso consolidato dalla convivenza. La freccia di cupido ha unito i cuori di Diletta Leotta e Can Yaman. Tra dolcissimi scatti e le indiscrezioni in merito alle presunte nozze, i due sembrerebbe andare a vivere insieme in una casa nel cuore di Roma.

Tuttavia non mancano gli attacchi. Tante le insinuazioni che la relazione tra i due vip sia stata creata a hoc per catturare l’attenzione mediatica. Nonostante le accuse di aver creato un rapporto fake, le notizie sull’evolversi della storia tra la Leotta e Yaman proseguono. Dall’aereo con lo striscione per chiedere la mano di Diletta, ai teneri scatti sui social, al dono di un cavallo come simbolo d’amore, alle foto di Can insieme alla futura suocera per scegliere l’anello e visitare appartamenti per scegliere il più adatto alla coppia.

Il rapporto tra i due è nato solo due mesi fa e sta avanzando velocemente. La storia d’amore tra la giornalista e l’attore turco si sta trasformando in una convivenza.

Diletta Leotta e Can Yaman: convivenza imminente nel cuore di Roma

Secondo il settimanale Chi i due avrebbero trovato casa nella capitale nei pressi di Piazza Navona. La mamma di Diletta, architetto di professione, studierà gli arredi e monitorerà i lavori nel nuovo appartamento.

Un nido d’amore dove potranno condividere momenti insieme. La coppia infatti spesso sarà lontana per via dei tanti impegni. La Leotta dovrà fare avanti e indietro tra Roma e Milano mentre Can tra l’Italia e la Turchia. Oltre ai lavori nella sua terra natale, l’attore ha raccolto innumerevoli proposte da parte di produttori italiani.

Preso reciterà sul set della fiction Sandokan, ispirata alla famosa serie degli anni ’70 e all’omonimo personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari, insieme a Luca Argentero e Alessandro Preziosi.