Dormire in hotel a 1 euro a notte. E’ possibile ma siete disposti a fare questa cosa?

Dormire in hotel a 1 euro a notte. Un albergatore vi dà questa incredibile possibilità ma dovete essere disposti a sottostare a una condizione. Lo fareste?

Esiste un hotel dove potrete soggiornare a meno di €1 a notte. Si trova a Fukuoka, città giapponese situata nella costa settentrionale dell’isola di Kyūshū. È un vero paradiso: grande meta turistica per interessi storico-artistici, i templi, i numerosi festival ed eventi legati alla tradizione buddista e alla gastronomia locale, per non parlare delle attrattive geografiche.

Di certo, quando si pensa d’ intraprendere un viaggio, l’aspetto economico è quello più determinante. Il settore turistico è in forte crisi a causa della pandemia da Coronavirus che ha sconvolto il mercato ed è dilagata in ogni angolo del pianeta. Per questo motivo fa sorridere l’idea di un albergatore che ha messo a disposizione una camera del suo hotel alla cifra di 100 yen, pari a 0,90 dollari, ossia 0,80 centesimi di euro. L’hotel in questione si chiama Business Ryokan Asahi ma è stato rinominato globalmente One dollar Hotel. La camera numero 8 è disponibile a questo prezzo stracciato.

La struttura riprende le caratteristiche tipiche dell’architettura giapponese con il pavimento in tatami e gli arredi minimal. Non è di certo un hotel 5 stelle, ma sconvolge comunque il costo irrisorio. No, non è stato commesso nessun omicidio all’interno, la struttura non è infestata da fantasmi, né è situata in una zona di malaffare.

Allora, perché costa così poco? Qual è stata l’idea geniale dell’albergatore?

Leggi anche —> Orrore in un fienile, pensionata rinvenuta in un lago di sangue: confessa il giovane ex

Dormire in hotel a 1 euro a notte. Com’ è possibile?

Leggi anche —> Scoppia la rissa: studentessa di 14 anni muore accoltellata

Gli ospiti della stanza numero 8 del One dollar Hotel devono sottostare a una condizione per poter avere diritto a un prezzo così basso. Devono accettare di essere ripresi da una web cam per tutta la durata del loro soggiorno in albergo, notte compresa, consapevoli che le loro immagini saranno trasmesse sulla piattaforma YouTube.

Il sito non ammette che siano mostrate oscenità per cui chi pernotterà nell’hotel deve firmare un contratto in cui dichiara di non dare spettacolo, di non avere rapporti intimi all’interno della struttura e di non fare atti che offendano il pudore mostrandosi senza vestiti. Ci si potrà cambiare ovviamente d’abito all’interno del bagno comune dell’albergo. La privacy sarà, in un certo senso, protetta perché la diretta video su YouTube non avrà audio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’idea è venuta al proprietario di nome Inoue, che ha precedentemente visto un video simile di uno YouTuber che si riprese durante l’intero soggiorno in un albergo. Ha avuto così l’intuizione, capendo la privacy è un concetto variabile per molte persone e che possa diventare una forma di spettacolo, portando alla struttura alberghiera un’ ingente mole di pubblicità.