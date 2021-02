Elettra Lamborghini ha condiviso tre fotografie illegali su Instagram: la nota cantante è semplicemente uno schianto.

Elettra Lamborghini è una cantante e personaggio televisivo di successo. La bella ereditiera tornerà ben presto in tv dal momento che è stata scelta come opinionista per il reality ‘L’isola dei famosi’. La nativa di Bologna è amatissima dai suoi fan ed è seguitissima sui social network: il suo account vanta 6,5 milioni di followers.

Elettra, poco fa, ha condiviso un post fenomenale su Instagram che contiene tre scatti meravigliosi. La 26enne indossa un top estremamente sexy che mette in risalto le sue curve da urlo. Il suo outfit super aderente è un piacere per gli occhi.

Elettra Lamborghini, il top scende troppo: si vede tutto

Elettra Lamborghini ha condiviso poco fa un post spaziale: le tre foto sono tutte strepitose. La ragazza indossa un top estremamente bollente che scende troppo e mette in risalto il suo seno da capogiro. L’outfit aderente -anche giù- lascia ben poco spazio all’immaginazione. La nota ereditiera sfodera anche un addome da paura.

“Mi hanno buttata in un incidente e ne sono uscita uno schianto. Cit le mie fan”, ha scritto scherzando nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto 64mila cuoricini in meno di 15 minuti. “Quanto sei bella”, “Regina”, “Fai paura”, “Sei stupenda”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

La Lamborghini, qualche giorno fa, ha mandato in tilt il mondo dei social mettendo in mostra il suo fisico stupefacente con una foto in intimo.