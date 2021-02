Il nuovo look della modella ed influencer Elisa De Panicis ha il potere di destabilizzare il cuore dei suoi ammiratori: è una meraviglia.

La modella nata sotto il segno dello Scorpione ed abituata alla propagazione di energie positive, Elisa De Panicis, ha deciso di cambiare look e di mostrare il risultato mozzafiato in una delle sue tipiche apparizioni sui social. Incredibilmente nota anche per la sua professione di influncer, Elisa a soli ventotto anni conosce cinque lingue, ha molteplici interessi, e grazie al suo stile tipicamente estroso, gode su Instagram della bellezza di 1 milione di follower.

Elisa De Panicis ed il cambiamento tinto di rosa: è una meraviglia

Elisa nasce a Monza e diventa famosa in Spagna grazie alla sua partecipazione al reality spagnolo Mujeres Y Hombres. Una carriera sfaccettata da mille risorse, poi il ritorno in Italia per divenire una coinquilina del GF, ed infine oggi regala un buongiorno del tutto inatteso e tinto di rosa ai suoi ammiratori.

Il nuovo look della sua chioma condiviso sia nel suo ultimo post, che più approfonditamente nelle sue storie, destabilizza il cuore di molti e pare che le doni alla perfezione. Oltre a dare risalto alla nuova scelta di colorazione, l’influencer offre alla vista un’ulteriore cura dei dettagli. Da notare il rossetto e la felpa in cordiale abbinamento con la nuova sognante pettinatura.

I suoi ammiratori inoltre sembrano apprezzare ed appoggiare la sua scelta innovativa, quanto il suo ben conosciuto dinamismo, inondando in tal modo il contenuto sul suo profilo con un’infinita onda di cuoricini e pollici all’insù. Poi, in seguito, c’è anche chi aggiungerà più semplicemente: “Che meraviglia… 😉“